Andrea Tortora: “Mancano le materie prime, prima per il Covid ora per la guerra e i prezzi sono aumentati in modo spropositato”

La situazione che stiamo vivendo è molto difficile per tutti anche per le aziende del territorio. Andrea Tortora di Tam Comunicazione evidenzia le difficoltà che le aziende come la sua, che si occupa di tipografia, stampe su packaging, cartellonistica, ecc. stanno riscontrando in questo periodo.

“Non si trovano le materie prime, come il cartone, inchiostri per le stampanti, ma anche per l’abbigliamento e questo va a condizionare molto il lavoro, impedendo la finitura di alcuni ordini e di conseguenza la mancanza di guadagni per le aziende”, racconta Andrea Tortora.” Prima era colpa del Covid, ora della guerra, la cosa certa è l’aumento di prezzi sproporzionati, dopo che il Covid aveva già incrementato i costi del plexiglass, del tnt per le mascherine, del pvc per i pannelli, dell’alluminio per le insegne, ora anche la carta costa tantissimo”.

“Nel nostro piccolo”, racconta Andrea Tortora che è responsabile di Tam Comunicazione insieme ad Andrea Mucci, “stiamo investendo tanto, abbiamo deciso di realizzare alcuni tipi di packaging e scatole, con l’uso di macchinari storici, che stiamo rimettendo a norma, per accelerare i tempi delle consegne. C’è lavoro, ma c’è la difficoltà di reperire alcune materie prime e consegnare in tempi brevi il lavoro. Questa difficoltà, in questo momento, è simile in tutte le aziende, per tutte le tipologie e a loro si aggiungono i problemi degli autotrasportatori per il grandissimo incremento del costo carburante. Ci auguriamo di uscire il prima possibile da questa situazione, per lavorare più serenamente, garantendo la tempistica del lavoro”.