Sono arrivate le Uova di Pasqua Solidali Ricoclaun

L’Associazione Ricoclaun, che si occupa di clownterapia nel nostro territorio propone le Uova di Pasqua Solidali i cui ricavi saranno utilizzati per finanziare i progetti della Ricoclaun negli Hub Vaccinali, e, dove possibile, negli ospedali, nelle case di cura e ovunque ci sia sofferenza e bisogno di una parentesi di leggerezza.

500 grammi di buonissimo cioccolato al latte, senza glutine, che hanno un sapore speciale, di solidarietà, di condivisione, di vicinanza per regalare sorrisi.

Se ordini oggi la Ricoclaun può garantirti che potrai ritirarle in questa settimana. Abbiamo un tempo limitato per questa offerta, quindi non esitare a contattarci al 3473712722.

C’è poi il concorso Ricoclaun per vincere l’uovo di Pasqua Ricoclaun gigante da ben 3kg di cioccolata. Per partecipare è facilissimo. Scatti una foto con l’uovo di Pasqua Ricoclaun, lo pubblichi sulla pagina Facebook Ricoclaun Onlus e scrivi a chi regaleresti il tuo sorriso metti anche #uovodipasquaricoclaun. La foto che avrà più like si aggiudicherà l’uovo magnum!

“La sorpresa più bella è il sorriso che regali”.

Grazie dalla Ricoclaun!

www.ricoclaun.it