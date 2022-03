Taste of Vasto presenta lâ€™offerta turistica e guida 2022

Con la primavera alle porte Taste of Vasto condivide un invito rivolto al tessuto turistico ricettivo di Vasto, Giovedì aprile 2022 alle ore 15,30 presso la Società Operaia. Un pomeriggio da trascorrere insieme dove verrà presentata l'Apt di Taste of Vasto, le attività programmate per il 2022 ed il pacchetto pensato per le strutture ricettive.

Sarà anche un momento dedicato alla presentazione di idonee figure professionali, della guida 2022 messa a disposizione dell'utenza, di alcuni servizi di bike sharing ed infine una prova di un percorso proposto.

Programma:

Ore 15.30 Registrazione Partecipanti

Ore 16.00 Presentazione Associazione e Attività per i turisti delle strutture ricettive

Ore 16.30 Presentazione Guida 2022

Ore 16.45 Presentazione Figure Professionali esperte di attività Turistiche

Ore 17.00 Coffee Break

Ore 17.30 Educational su attività promossa nel Centro Storico