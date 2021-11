A Vasto il Silent Book Club alla Libreria: leggere in silenzio ma insieme

Grande successo ha avuto alla Libreria di Via Cavour a Vasto il “Silent Book Club Vasto”, un evento organizzato dal libraio, attore e regista Stefano Angelucci Marino per riprendere un’attività nata in America e diffusa in tutto il mondo, che vuole avvicinare i lettori al luogo più adatto alla lettura che è la libreria. L’incontro durato due ore ha unito tante persone di età e interessi diversi, che non si conoscevano tra di loro, che avevano un interesse comune: l’amore per la lettura. Qualcuno si è portato il libro da casa, qualcuno l’ha scelto in libreria, tutti in silenzio hanno avuto modo di leggere in uno spazio condiviso, in un’idea innovativa di lettura, in un luogo insolito. Alla fine, un momento di convivialità con un aperitivo offerto dalla Libreria ha concluso la serata in una contaminazione di idee, punti di vista, letture preferite.

Stefano Angelucci Marino alla fine dell’incontro ha presentato i prossimi appuntamenti culturali che dimostrano come la creatività e l’innovazione siano gli elementi per sopravvivere alla pandemia in un’atmosfera da salotto letterario: il 21 novembre sarà presente in Libreria Pietrangelo Buttafuoco alle ore 18.30 che presenterà il libro “Sono cose che passano” edito La Nave di Teseo, una storia del secondo dopoguerra in Sicilia, un romanzo seducente e infuocato che evidenzia con grande ironia un divorzio all’italiana; il 26 novembre invece sarà presente Sandro Tascione, un musicista di Vasto, che presenterà il libro “Tra poesia e musica” alle ore 17.30; il 3 dicembre sarà presente invece Daniela Musini, scrittrice e attrice che presenterà il suo libro edito da Mondadori “Le magnifiche. 33 vite di donne che hanno fatto la storia d’Italia” alle ore 17.30; l’11 dicembre è previsto un evento per i bambini dalle 16 alle 20 “Canto di Natale in Liberia” e il 21 dicembre “Natale con Harry Potter” dalle ore 16.00/20.00.

Info e prenotazioni: 328.7178380 o 0873/498092 o libreriavasto@gmail.com.