L’arte incontra il design nelle vetrine dell’Ottica Spadano

E’ la bellezza il tema delle nuove vetrine dell’Ottica Spadano. I quadri di vari artisti dell’associazione ACM di Vasto sono esposti insieme agli occhial, in un incontro innovativo dove emerge la passione, la creatività e l’invenzione che uniscono l’arte e il design dando vita a una contaminazione che stimola e arricchisce i nostri occhi di bellezza.

“L’idea è nata quest’estate”, racconta Rosanna Spadano, “quando Carlo Viggiano, presidente dell’associazione ACM di Vasto, Associazione di Competenze Multidisciplinari, in partnership con il Consorzio Vasto in Centro, ha scelto un luogo insolito per realizzare la Mostra Retrospettiva "L'arte estemporanea a Vasto nel triennio 2018-2019 -2021". I portici degli ex palazzi scolastici si sono trasformati in una straordinaria galleria d’arte con tantissime opere d’arte di grande pregio. Da quest’esperienza di grande successo è scaturita la possibilità di un’esposizione di alcuni quadri nelle vetrine dell’Ottica Spadano per mettere in evidenza l’arte, la bellezza, anche degli occhiali, spesso realizzati a mano da artigiani italiani, che possono considerarsi anch’essi dei pezzi unici, delle opere d’arte. Una nuova sperimentazione che vuole unire l’Arte e la quotidianità in nuove forme di creatività."