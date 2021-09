“Vittoria CasAttiva”: proteggi ciò che ami di più, attiva la tua casa

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad eventi dannosi come l’incendio verificatosi in un grattacielo a Milano o la tromba d’aria che ha abbattuto l’Isola di Pantelleria. Catastrofi che hanno distrutto materialmente beni andando a gravare sulle persone , portando all’attenzione l’importanza di stipulare polizze assicurative per fronteggiare eventi tali.

Per questo motivo, Aquilano Global Insurance (Sub Agenzia Vittoria Assicurazioni e Das difesa legale spa dell’agenzia generale D’alonzo group srl), esperti di consulenza assicurativa, propone la soluzione Vittoria CasAttiva : è una polizza che copre i rischi in caso di Incendio e altri danni ai beni, furto e rapina, Responsabilità civile, Pet, Assistenza e Tutela legale. Una copertura completa e attiva per proteggere da ogni imprevisto la casa e gli affetti familiari, inclusi gli animali domestici, e salvaguardare il patrimonio personale e familiare dei Clienti. A renderla esclusiva ed incomparabile sono però tre elementi distintivi: la modalità di utilizzo, la componente tecnologia e la gestione dell’assistenza. CasAttiva è la prima copertura per la casa pay per use. Riconoscendo un valore concreto alla presenza in casa, che effettivamente riduce il rischio di determinati eventi, la Compagnia prevede un’armonizzazione del premio in base al suo reale utilizzo. Un’importante novità per il settore assicurativo che fornisce al cliente flessibilità, personalizzazione e trasparenza, oltre ad un indiscutibile risparmio economico.

Al momento dell’acquisto, il cliente riceve in dotazione la microbox Vittoria CasAttiva per il monitoraggio dello stato dell’abitazione (temperatura, rete elettrica, presenza in casa). Una volta a casa, gli basterà scaricare l’app MyVittoria CasAttiva e connetterla al dispositivo per avere il controllo totale della situazione. In caso di rilevazione evento, infatti, l’assicurato verrà avvisato tramite una notifica push sullo smartphone e visualizzerà nella homepage della App l’evento verificatosi. Per una migliore gestione della presenza e della segnalazione di allerta, potranno, collegarsi all’app, e quindi ai servizi connessi, anche tutti gli altri membri della famiglia. Per una maggiore copertura, l’assicurato potrà aggiungere all’offerta anche due sensori per fumo e acqua da collegare sempre all’App. L’assistenza vede seguire le logiche dell’ecosistema: a disposizione dell’assicurato un network selezionato di artigiani e servizi, 24×7, a cui potersi rivolgere in caso di necessità.

Aquilano Global Insurance presenta Vittoria CasAttiva come la soluzione concreta ad eventi dannosi e gravosi di cui ultimamente sentiamo molto parlare. Non aspettare, metti al sicuro te stesso, la tua famiglia e la tua casa.

