ISOLAMENTO ACUSTICO, Ristruttura con De Cinque e lo Sconto in Fattura

In questo momento la casa è al centro di incentivi economici che non sono mai stati così notevoli.

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni, MA BISOGNA AFFRETTARSI giacché gli stessi devono essere completati nei prossimi mesi.

Gli ostacoli non sono Pochi, per la tua sicurezza affidati a De Cinque che opera nel settore da più di 40 anni. Scegli Tu direttamente i prodotti adatti alla tua casa con soluzioni eccellenti personalizzate non standard

TAGLIA IL RUMORE, AUMENTA IL VALORE.

Parlare di confort acustico negli spazi confinati fino a tempi piuttosto recenti obbligava spesso a rivolgersi ad un pubblico necessariamente competente fatto di tecnici ed esperti di acustica. L’evoluzione delle normative, nonché una crescente domanda di qualità in edilizia anche da parte dell’utente privato hanno fatto si che oggi una corretta progettazione edilizia non possa più prescindere dal progetto acustico. E' ormai noto che l'eccessiva rumorosità, oltre a creare spiacevoli situazioni all'interno delle abitazioni, può influire notevolmente anche sul valore di mercato degli immobili, determinandone una svalutazione in caso di particolari condizioni di rumorosità.

L'eccessivo rumore rappresenta una forma subdola e dannosa di inquinamento e dovrebbe sempre essere ostacolata nella maniera migliore. Il compito dei prodotti per l’isolamento acustico è quello di ostacolare il propagarsi del suono attraverso la struttura. Ecco perché oggigiorno l’isolamento acustico sta diventando un elemento sempre più presente ed importante nella progettazione degli immobili.

I rumori molesti possono essere attenuati all’interno degli spazi anche in fase di ristrutturazione.

I principali problemi acustici di uno spazio (camere da letto, appartamenti, ristoranti o bar, studi musicali …) si possono racchiudere in tre grandi categorie:

- rumori aerei: sono quei suoni che vengono prodotti direttamente nell’aria e che tramite essa giungono alle nostre orecchie (radio e televisore, persone che parlano, l’aspirapolvere, alcuni strumenti musicali); molti di questi rumori prima di arrivare a noi incontrano un ostacolo solido che può essere una parete, un soffitto, una finestra ecc , che in parte ci proteggono e in parte propagano negli ambienti confinanti il suono generato. Le vie di trasmissione del suono si dividono in: trasmissione diretta (quando il suono si propaga attraverso la parete che divide i due ambienti confinanti) e trasmissione indiretta (quando il suono viaggia attraverso percorsi alternativi, ad esempio le pareti adiacenti, i solai, i soffitti ecc…). La correzione acustica di questo rumore avviene studiando e realizzando partizioni orizzontali e verticali con idonee caratteristiche fonoisolanti.

- rumori impattanti e da calpestio: sono suoni che riguardano tutti quei fenomeni che trasmettono energia direttamente alle strutture edili (spostamento di sedie, mobili, caduta di oggetti, vibrazioni di oggetti quali lavatrici, motori, ecc…). La correzione acustica di questo rumore può avvenire in diversi modi: ridurre l’energia d’urto al momento dell’impatto interponendo tra corpo contundente e solaio un pavimento resiliente (es. moquette, tappeti, pvc, gomma ecc…); interrompere la continuità della struttura con un materiale morbido ed elastico che blocchi la vibrazione (pavimento galleggiante su materiali elastici, oppure si costruisce un massetto isolato dalla struttura che può essere pavimentato con qualsiasi tipo di materiale sul quale si localizza e si contiene il rumore di calpestio); foderare il locale “disturbato” dal rumore con un controsoffitto di adeguato peso sospeso con ganci antivibranti e contropareti leggere in gesso rivestito e lana minerale o materiali sintetici (soluzione riservata al caso dell’ambiente già abitato quando non sono possibili altre tipologie d’intervento e non è più possibile intervenire sul pavimento del vicino). Nei primi due casi si blocca il rumore alla radice, impedendone la trasmissione alla struttura dell’edificio. Nell’ultimo caso si interviene solo sugli ambienti disturbati e le vibrazioni sono libere di propagarsi in tutta la struttura. La soluzione del pavimento galleggiante è quella che offre sia l’isolamento dai rumori d’urto sia l’isolamento dai rumori aerei ed è associabile a qualsivoglia pavimentazione.

- Riverberazione e correzione acustica: una sorgente sonora in un ambiente delimitato irradia una serie di onde sonore che incidono sulle pareti e si riflettono su quelle circostanti generando una potenza sonora che, in base alle dimensioni dell’ambiente, può superare anche la potenza della sorgente. Il tempo impiegato dal suono per annullarsi completamente è tanto più lungo quanto meno assorbenti sono le pareti dell’ambiente. Le riflessioni del suono sulle pareti di una stanza o di un locale come bar o ristoranti possono rendere insopportabile il soggiorno al loro interno. Lo studio e l’utilizzo del giusto pannello fonoassorbente permette di incidere nel modo migliore sulle onde sonore presenti nello spazio.

Con il supporto dei nostri partner leader nel settore acustico non perdere l’occasione di ascoltare il silenzio che non hai mai sentito prima.

DE CINQUE LINEAR HOUSE srl Via S. Pertini, 29 66050 San Salvo (CH) Tel. 0873 34 62 58