Gioielleria Corvino: “Si può esprimere il territorio anche con un gioiello”

“I Love Abruzzo, porta Vasto con te” è lo slogan della Gioielleria Corvino per il braccialetto lanciato nel 2020, grazie al maestro orafo Giuliano Montaldi che ha creato il marchio I Love Abruzzo, per gioielli capaci di valorizzare la storia, le tradizioni, l’arte, la cultura, la passione e le bellezze di tanti borghi abruzzesi, Vasto compresa. La Gioielleria Corvino ha deciso di collaborare a questo progetto creativo, che vede dare risalto a tanti luoghi e simboli abruzzesi, con due elementi che più degli altri sono l’emblema della nostra città: la Bagnante e il Portale di San Pietro. Ogni turista o ogni abruzzese può scegliere di adornare il proprio braccialetto in argento 925 con i ciondoli che preferisce: i Trabocchi, il Rosone di Collemaggio, l’Orso Marsicano, la Presentosa, il Guerriero di Capestrano, la Foglia di Faggio, la Genziana, Gabriele d’Annunzio, il Gran Sasso, lo Zafferano, l’arrosticino, il Montepulciano d’Abruzzo, ecc. da legare ad un bracciale o una collana, per portare con sè la narrazione di un luogo speciale, denso di ricordi, per raccontare in ogni composizione un percorso che, chi lo sceglie o dona, ha vissuto con emozione.

Inoltre, sempre con I Love Abruzzo, la Gioielleria Corvino ha deciso di dare risalto al monumento alla Bagnante di Vasto con tutta una linea arricchita da preziosi turchesi per la collana, gli orecchini o il porta chiave, per raccontare quel legame indissolubile con la propria città.