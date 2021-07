Il progetto editoriale della Maison Littèraire: nuovo calendario 2022, all’insegna della giovinezza

Il Calendario di Vasto 2022, il progetto editoriale realizzato dalla Maison Littéraire, cenacolo culturale della Cartolibreria Universal, è all’insegna della giovinezza, con le foto di Sara Di Tanna e la ricerca sul campo eseguita da Cesare Vicoli intervistando vastesi anziani. Il “duo” ha già lavorato insieme in occasione del Calendario Leopardiano nella ricorrenza del 220° anniversario della nascita del Poeta. In quel caso la Di Tanna curò i disegni e Vicoli assegnò ad ogni giorno un evento che riguardava la vita di Giacomo. L’almanacco incontrò il favore di Casa Leopardi tanto da riservarne la vendita nella libreria di famiglia “Giacomo & Giacomo”.

Il Calendario di Vasto 2022 è composto di 13 foto, molte delle quali scattate da una prospettiva insolita, accompagnate in calce da un proverbio vastese, tradotto in italiano, e, dove necessario, esplicato. Inoltre, nell’ultima di copertina, vi è una breve raccolta di altri proverbi divisi per genere: Famiglia, Denaro, Fisiologica, Bestiario, Casa, Religione, Misoginia, Mondo contadino, Mondo artigiano, ecc.

Il calendario è in vendita anche nelle migliori edicole della città al costo di € 10,00.