“Dentalis” il nuovo studio dentistico a Vasto

Entrare nel nuovo studio dentistico “Dentalis” a Vasto, in Via Circonvallazione Histoniense 204/B, è un’esperienza completamente differente rispetto al classico studio dentistico a cui siamo abituati. La cosa che subito salta agli occhi è la tecnologia sofisticata, che ti permette dalla radiografia digitale della panoramica dentale, di vedere immediatamente nel maxischermo dello studio, la situazione dei propri denti, anche con l’ausilio di telecamere intra orali, con un sensibile incremento della capacità diagnostica.

Dentalis è lo studio realizzato da 4 dentisti professionisti, legati da percorsi di formazione e attività professionale, grande esperienza e grande amicizia, che hanno deciso di mettersi insieme e di aprire proprio a Vasto una sede. Hanno realizzato una società, investendo nelle tecnologie sofisticate, per avere la massima cura delle esigenze del paziente. Essendo una società, hanno un importo di tassazione ridotto rispetto al libero professionista e chi ne giova è il cliente che paga meno, perché i costi sono contratti, ma c’è più attenzione sia nella fase di diagnosi che di cura.

I dentisti che si trovano nello studio sono dr. Italo D’Autilio, il dr. Leonardo Castrignanò, il dr. Giuseppe Scogna e la dr.ssa Annalisa Guerriero. Con loro collaborano molti professionisti, iper-specializzati. C’è un consulente in ortodonzia, per gli apparecchi anche dei bambini invisibili e indolori con l’uso di tecnologie americane, con durate brevi di massimo 18 mesi; un consulente in Pedodonzia, solo per la cura dei bimbi; un consulente in gnatologia che valuta la postura esatta in connessione delle arcate dentali. C’è inoltre molta competenza e professionalità nella chirurgia orale, anche complessa. Molta attenzione c’è verso la rigenerazione ossea, per rendere più confortevole l’assenza dei denti, con l’uso di tecnologie per rigenerare e ricostruire l’osso e per applicare impianti.

I trattamenti all’avanguardia e le tecnologie di altissimo livello, ne fanno uno studio dentistico di alto livello.