MPA Theatre Torna in Scena

Per tutti coloro che sono appassionati di: recitazione, dizione, improvvisazione, movimento scenico, recitazione cinematografica, educazione della voce, commedia dell’arte, trucco, training fisiico, storia del teatro e musical, sono aperte le iscrizioni al corso di recitazione MPA Theatre in collaborazione con la Compagnia Stabile del Molise. Sono previsti laboratori teatrali rivolti sia ai bambini, che agli adolescenti che agli adulti, per tutti coloro che desiderano vivere l’esperienza del palcoscenico come percorso di crescita, considerando che il teatro è anche uno strumento di divertimento, analisi e conoscenza di sé nel costante lavoro di indagine sulla complessità dell’essere umano.

C’è quest’anno la possibilità di cimentarsi non solo nel teatro ma anche nel cinema! Al termine di due cicli di lezioni sulla recitazione cinematografica, verranno realizzati dei cortometraggi, esperienza che consentirà agli allievi di vivere il set e di sperimentare le tecniche dell’interpretazione cinematografica.

Particolare attenzione è dedicata al laboratorio teatrale per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni, un percorso incentrato sul gioco, come strumento di interazione, comunicazione e di sviluppo alla creatività.

Per tutti coloro che vogliono conoscere la struttura, possono passare presso la Music Player Academy a Vasto dal 9 al 23 ottobre dalle 16,00 alle 20,00, presso la sede in C.so Mazzini 167 a Vasto (CH), per prenotare l’incontro t. 346 8938206, info@musicplayeracademy.it.