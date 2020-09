L’esperienza di Tiziana Iozzi come business coaching nel nostro territorio

Tiziana Iozzi, trainer in Comunicazione e Management, life & business coach, associa la passione e l'amore per la formazione, per la crescita e il successo professionale per tante piccole e medie aziende in Abruzzo, in Molise, in Puglia. Ma dice, con un grande sorriso, che il suo territorio del cuore è proprio quello di Vasto. Ha molti clienti a Vasto, in tutti i settori, dalla carpenteria, alla ferramenta, all’officina, al food, wedding, ecc.

La sua attività professionale la porta a motivare all'azione, per il raggiungimento degli obiettivi specifici di vita, personali e professionali, coadiuvando nella creazione della brand identity, progettando strategie di personal branding online e offline.

Alla base del suo successo c’è l’amore verso la comunicazione. Perché la comunicazione l’ha accompagnata nell’aspetto della formazione, nella comunicazione efficace, nella programmazione neuro linguistica, nel linguaggio della persuasione. Lei con la sua lunga esperienza conosce l’importanza delle parole, nel loro significato profondo e superficiale, sa in che modo diciamo quello che esprimiamo, quando è utile dire quello che pensiamo e quando invece potrebbe essere utile finalizzare il nostro linguaggio all’obiettivo aziendale.

Tiziana Iozzi dice che in questo periodo le aziende si sono rese conto che la comunicazione può essere utile anche nei team building, per gestire situazioni conflittuali e capire in che direzione andare. Quando arriva il Coach in azienda c’è sempre un rinnovamento, perché non dà soluzioni ma fa domande, che poi stimolano le soluzioni innovative.

Tiziana Iozzi ha creato “Academy Coaching e Formazione”, per offrire percorsi professionali su misura. Si è specializzata da anni nella formazione on line, già prima del lockdown. Dice che prima ci si accordava per l’incontro, scambiando l’indirizzo, la posizione, ora si condivide un link che permette di incontrarsi nell’orario che si preferisce, rimanendo nel proprio ufficio o addirittura a casa. C’è un nuovo modo di comunicare e lei propone corsi personalizzati individualizzati o in gruppo, per aziende e enti del territorio.

Tiziana Iozzi è anche su Spreaker, con 36 podcast. https://www.spreaker.com/user/tiziana_iozzi. Parla del suo libro “Benessere donna 300% Triplica il tuo potere personale con il metodo 3e: Efficacia, efficienza, energia”. I file audio si possono consultare e scaricare nei propri tempi liberi. E’ un corso gratuito in cui insegna come esprimere i propri obiettivi, come lavorare sulle pretese e sulle attese, che cos’è che rompe le relazioni. Dice Tiziana Iozzi che molto spesso sono i nostri obiettivi non dichiarati che creano contrasti, se si evidenziano, senza rancore, con serenità, possono risolvere la comunicazione, che comunque è qualcosa di veramente complesso, che comprende l’azione del comunicare e del vivere, in connessione con i nostri stati d’animo.

Tiziana Iozzi durante il lockdown ha avuto un ampiamento della funzione del coaching e della formazione on line. Anche le aziende del Vastese hanno compreso che l’essere on line significa avere un’identità virtuale, un brand, un marchio. Hanno cambiato i paradigmi, con un’azione di riconversione, incrementando le strategie e il successo.

In questo campo, dice Tiziana Iozzi, non si può improvvisare. E’ necessario avere un piano editoriale finalizzato, sedurre, cioè portare a sè, persuadere, per fare la differenza nel mercato. E’ necessario formare i team, per migliorare la comunicazione finalizzata alla vendita, creando una visibilità maggiore, per fortificare la brand reputation, e a volte se le aziende sono su google è indispensabile potenziare la propria Web Reputation, migliorando la comunicazione, stabilendo delle strategie linguistiche, riorganizzando il team, migliorando il clima.

Tiziana Iozzi, che si occupa di aziende legate anche al turismo, dice che in questi ultimi anni, e soprattutto quest’estate, si sono aperte delle prospettive economiche importanti, con delle figure professionali nuove, legate al turismo esperienziale. E’ necessario, unire le forze e le esperienze, far innamorare del territorio attraverso lo storytelling, mettersi insieme, creare sinergia, raccontando il territorio mediante la propria azienda. Importante può essere lo studio di altre esperienze per creare format di successo che rispondano al proprio territorio. E’ importante creare una rete, con una progettualità condivisa.

Tiziana Iozzi dice che “Se noi la nostra realtà la vediamo, la viviamo, la accogliamo, la accudiamo, ce ne prendiamo cura, allora la nostra passione e professionalità viene premiata. “