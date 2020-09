Marta Elisio racconta il ruolo della Pmi Services nella formazione e progettazione del territorio

Marta Elisio, come legale rappresentante della Pmi Services Società cooperativa con sede a San Salvo, racconta del ruolo importante che la Pmi Services ha conquistato in questi anni, soprattutto nella formazione. E’ un organismo di formazione accreditato con la Regione Abruzzo, con l’accredito anche per l’obbligo formativo. Hanno vinto l’avviso di selezione l’anno scorso e seguono attualmente una classe di ragazzi che stanno facendo il percorso di formazione triennale per acquisire la qualifica di estetista.

Il loro impegno è rivolto anche alla progettazione specializzata sul sociale, perché dice Marta Elisio pensiamo che il sociale sia molto importante nel futuro, sia nell’associazionismo che nella cooperazione. Hanno progettato e vinto dei progetti regionali con associazioni di volontariato e proprio in questi giorni si stanno accingendo a presentare un importante progetto regionale sempre sul volontariato che riguarderà l’agenda 2030 anche mediante la sensibilizzazione delle scuole. Marta Elisa sottolinea come sia importante puntare sulle nuove generazioni, per educarli all’azione del volontariato e del sociale.

Spesso si pensa che il volontariato sia lasciato a sé stesso, ma in realtà ci sono varie possibilità di finanziamento, sia regionale, che nazionale che europeo. La complessità della progettazione, l’importanza di essere collegati in rete con più partener implica delle competenze progettuali sempre più elevate che non sempre sono presenti nell’ambito associativo. Diventa quindi necessario appoggiarsi ad uno studio di progettazione competente che possa districare tutti gli elementi sia progettuali che poi in itinere nel percorso e nella rendicontazione finale, valorizzando le idee di chi sta sul campo.

In base ai progetti richiesti sul sociale, Marta Elisio evidenzia come in questi anni, venga richiesta su tutti i settori, profit e non profit, la nascita di una rete, e di come, se non si lavora in gruppo, in team, con la condivisione non si arriva da nessuna parte. C’è sempre di più l’esigenza di avviare rapporti di collaborazione con altri soggetti, contribuendo a diffondere il concetto di “fare rete” in tutti gli ambiti di intervento incluso il volontariato. E’ necessario di conseguenza incrementare la capacità di creare un partenariato progettuale che rappresenta una abilità indispensabile per progettare una strategia di lavoro comune tra organizzazioni diverse, volta a “unire le forze” per conseguire obiettivi che singolarmente ognuna di quelle organizzazioni non sarebbe in grado di raggiungere.

Marta Elisio dice che il valore aggiunto nella Pmi Services, il ruolo chiave ce l’ha il Direttore, Fabio Travaglini, che è la persona che ha un legame strategico nel territorio e che consente la costituzione di importanti reti sinergiche.

Nella Pmi Services ci sono sei dipendenti più ci sono altri professionisti freelance. Le attività in cui sono specializzati sono quelli dell’alta formazione, della consulenza specialistica alle piccole e medie imprese e al terzo settore, della finanza agevolata, della consulenza aziendale e consulenza finanziaria, della realizzazione di studi di mercato e nello sviluppo di business plan per la predisposizione di pratiche di finanza agevolata.