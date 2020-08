Cosa è successo alle parrucchiere dopo il lockdown? Carmelita Lizzi ha puntato sulla qualità

Il Beauty Saloon by Carmelita Lizzi è nato quattro anni fa. Dopo il lockdown, tra la nuova organizzazione e i dispositivi di sicurezza per garantire il rispetto scrupoloso delle norme anti Covid, è cambiato molto il lavoro di parrucchiera.

Carmelita Lizzi dice che per lei è sicuramente migliorato. Ha fatto una scelta importante, mentre prima lavorava per raggiungere la quantità, ora ha puntato tutto sulla qualità del servizio. Lei con i suoi collaboratori riesce a dedicarsi di più, a coccolare di più i clienti, valorizzando al meglio i loro capelli.

Per questo periodo di fine estate, di giornate di mare, consiglia grande attenzione ai capelli, con prodotti specifici per la corretta esposizione e per la necessaria protezione. Spesso si dedica attenzione alla protezione solare per la pelle ma ci si dimentica dei capelli, che esposti ai raggi uv, alla salsedine o al cloro, subiscono gli stessi danni della pelle. Il consiglio che dà Carmelita è quello di non trascurare mai i capelli sotto il sole, per evitare di ritrovarsi in autunno con una chioma spenta e sfibrata. I capelli infatti esposti al sole per molte ore diventano duri, stopposi, sfibrati e soprattutto si scoloriscono perché, come la pelle, sono altamente sensibili alla luce, al calore intenso e all’azione disidratante della salsedine e/o del cloro. Consiglia prodotti solari e trattamenti su misura per proteggere i capelli. Gli oli, ad esempio, che prevengono il disseccamento, rendendoli lisci e brillanti e che agiscono anche contro gli effetti di UV o acqua, ma anche shampoo e maschera dopo sole.