'New Art', pronti per la riapertura!

"Sono emozionata, mi sembra di aprire per la prima volta!": parole di Liana Fusco, in occasione della riapertura di 'New Art', in via Pitagora a Vasto.

L'emozione e la gioia prendono il sopravvento sui dubbi e sulle incertezze che sovrastano nei cuori dei tanti commercianti che oggi si apprestano ad intraprendere un nuovo cammino di rinascita. Siamo tutti contagiati dal desiderio di rinascita.

All'ingresso della bottega 'New Art' l'artigiana dalle mani d'oro e dalla forte tenacia e perseveranza Liana Fusco e la figlia Alessia vi aspettano nel loro percorso di accoglienza al cliente nel rinato negozio in via Pitagora.

Vi potrete trovare il kit di sicurezza in mascherine, visiere e... tanti sogni. Il motto della bottega di restauro e di cornici è: "Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni".

Su, forza cuginetta, si riparte!