Tanti auguri al nostro musicista ed artista Domenico Franchella, per chi come lui sa fare musica con uno strumento atipico raccontando storie popolari del passato. Per chi come lui fa musica nel sociale trasmettendo a tutti coloro che la ascoltano gioia, serenità ed allegria.

Buon Compleanno dai tuoi amici dell' A.P.S. San Paolo "Don Antonio Di Francescomarino". Si associa la nostra redazione