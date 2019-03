Benvenuta Linda Concetta Spadaccini!



Con gioia annunciamo la nascita di Linda Concetta Spadaccini, di Andrea e Irene.



Ieri a Patti (Messina) è stato un giorno di indescrivibile gioia per il nostro presidente Giancarlo con Nunzia, neo nonni, ma soprattutto per il nostro presidente onorario Remo Salvatorelli e la moglie Concetta ai quali vanno i migliori auguri per una nuova importante tappa della loro fantastica vita.



Alla famiglia tutta vanno i migliori auguri da parte di tutta la comunità biancorossa.



Buona vita a te, piccola Linda Concetta!