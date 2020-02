'La mia famiglia e io', premiata la Scuola Primaria Incoronata

Grande attesa anche quest’anno per la serata conclusiva di premiazione della XV edizione del concorso di fotografia, disegno, poesia e pensiero libero dal titolo: ”La mia famiglia e io. Se vuoi cambiare il mondo,vai a casa e ama la tua famiglia”, promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” onlus di Pescara, svoltasi presso il Teatro Massimo.

La presidente, la dottoressa Antonella Allegrino, ha ringraziato i milleottocento concorrenti di diciotto scuole di ogni ordine e grado, compresi tra le province di Pescara, L’Aquila e Chieti, tra le quali si è distinta la Scuola Primaria Incoronata della Nuova Direzione Didattica di Vasto. La Dirigente Scolastica, la dottoressa Concetta Delle Donne, molto attenta ed impegnata a costruire un valido rapporto tra scuola-famiglia, sostiene che il ruolo della scuola ha l’effetto di inserirsi nel processo di cambiamento storico di essa, modificandone le dinamiche di interazione tra i luoghi dedicati alla formazione e la famiglia stessa. Partendo da regole e finalità comuni, i due enti entrano in contatto in forma serena e collaborativa per poter essere utili allo sviluppo armonico degli alunni. Durante le varie fasi della progettazione si è riflettuto sul ruolo della famiglia in tutta la sua interezza.

Gli alunni vincitori, appartenenti alle varie classi del plesso, sono i seguenti: Nausica Granata (sez. disegno:”La mia famiglia è meglio di un film”, classe 1°A); Gaia Vespasiano (sez. disegno - ”La mia famiglia”, classe 1°B); Gaia Margot Bourgeois (sez. poesia - “La mia famiglia e io”, classe 2°A); Vittoria Totaro che ha ricevuto un premio “speciale” (sez. disegno - “La mia famiglia”, classe 2°B); Raffaela Di Giacomo (sez. poesia –“La mia famiglia e io”, classe 3°A); Alice Scopa (sez. poesia-“La mia famiglia”,classe 3°A); Simone D’Adamo (sez. poesia-“La mia famiglia”, classe 3°A); Carlotta Naglieri (sez. poesia - “La mia famiglia”, classe 3°A); Angelica Cane (sez. poesia - “La mia famiglia ed io”, classe 4°A); Fabio Cipollone (sez. poesia - “La mia famiglia ed io”, classe 4°A); Natalia Silvia Chielli (sez. poesia –“La famiglia è vita”, classe 4° A); Eleonora Fanelli (sez. poesia-“La mia famiglia e io”,classe 4°A); Annalisa Angela Di Ilio Artese (sez .poesia - “La mia famiglia”, classe 5°A); Giovanni Pio Di Berardino (sez. disegno - “Famiglia :la mia prima comunità”, classe 5°A). I vincitori hanno potuto ammirare le opere inserite nel calendario 2020.

Tutti i docenti hanno lavorato con grande impegno e collaborazione reciproca attivando laboratori e utilizzando il cooperative-learning, quali: Nicola Daloia (responsabile di plesso), Marisa D’Ovidio, Antonella Zocchi, Diana Orlando, Marina Franchella, Adele Aversano, Silvana Di Pietro, Silvia Visconti, Sara D’Adamo, Melania Pompili, Elena Naccarella, Lucia Cinquina, Valentina Giovannangelo, Loredana Menduno, Roberta Ruzzi, Laura Gambacorta.

Parlare di famiglia in questo attuale momento storico, offre tante opportunità ed interrogativi, nonché nodi da risolvere. L’importanza di vivere protetti e fieri di appartenere ad un nucleo familiare “su misura” è il sogno di tutti, rappresenta quella “mission- impossibile” da realizzare e da condividere nel pieno rispetto di ciascuno, senza compromessi o omissioni inutili. Avere la gioia di poter sentire quel calore e quella intimità, ci fa ancora sperare che nulla è perduto, che tutto può ancora accadere… Ma bisogna crederci intensamente e mettersi in gioco, sfruttando tutte le energie possedute per poter dire che scommettere sulla famiglia rappresenta ancora oggi l’inizio di un futuro migliore per tutti ,della vita che si realizza… basta volerlo.

La ”nuova alleanza” tra scuola e famiglia va oltre il patto educativo e racchiude il ruolo della reciprocità per un interesse comune: educare gli alunni come persone attraverso l’apprendimento. Allora la relazione diventa” valore permeante “,quel valore aggiunto nell’incontro ,con riflessi positivi su quanto succederà di conseguenza. La scuola come “comunità-educante“ attualizza, con tali proposte progettuali di solidarietà, il sodalizio tra dirigenti, genitori,alunni e docenti attraverso l’ascolto costante e un dialogo costruttivo, condizioni imprescindibili per fondare una reale relazione tra scuola e famiglia permanente.

Gli insegnanti dell’Incoronata