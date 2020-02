Cartoline filateliche colorate ed animate per celebrare il Carnevale

Anche a Chieti e provincia Poste Italiane celebra la festa di Carnevale e dedica alla ricorrenza due cartoline filateliche, colorate ed animate.

Le cartoline sono disponibili nell’ufficio postale con sportello filatelico di via Spaventa a Chieti , dove lunedì 24 e martedì 25 febbraio dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà attivato un servizio temporaneo con un bollo speciale lineare dedicato al Carnevale, utilizzabile esclusivamente in abbinamento con il bollo “Filatelia”.

In provincia, i prodotti filatelici potranno essere acquistati negli uffici postali di Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare).

Un’occasione particolare per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera festeggiare in modo originale una giornata speciale, regalando una cartolina a una persona cara; un modo per sostenere ancora una volta il valore della scrittura.