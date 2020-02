Natée al centro di Vasto, scelta 'plastic free'

Dice addio alla plastica inquinante il Natée di via Santa Maria a Vasto. Scelta 'plastic free' per il locale del centro storico della città, sulla scia di un deciso orientamento 'eco', anticipando gli effetti della normativa europea che, dal 2021, sancirà il divieto di consumo di prodotti di plastica usa e getta.

A spiegare le novità sono i gestori del Natée, Lorenzo e Luigi Fioravante: saranno del tutto eliminati piatti, bicchieri ed altro materiale in plastica ed utilizzati bicchieri in policarbonato riutilizzabili e vetro all’interno, cannucce biodegradabili per la serata e d'acciaio per gli apertivi ed altre tipologie non impattanti. Sarà sollecitata, inoltre, la collaborazione dei clienti, invitandoli a lasciare il bicchiere nel locale o nelle sue pertinenze, in maniera tale da non dispederli ed inquinare, e a non sporcare all'esterno. Un maggiore impegno dello staff, poi, sarà sostenuto per la pulizia degli ambienti ed anche di quelli circostanti il locale.

“La plastica usa e getta si può superare, puntando anche e soprattutto al riuso dei materiali. Vogliamo rappresentare un esempio virtuoso e dare un segnale – dicono i gestori del Natéè – anche per la cura ed il rispetto del nostro ambiente ed in particolare del centro storico della nostra bella città, in collaborazione con le associazioni di categoria e con l'amministrazione”. Un ringraziamento, infine, viene espresso al personale addetto alla sicurezza e alla vigilanza e al gruppo Campari, ed in particolare a Sergio ed Erika come agenti di zona.