Prevenzione dell'ambliopia (occhio pigro), l'impegno continua nelle Scuole dell'Infanzia

Iniziata diversi anni fa dal Lions Club Vasto Host nell’ambito del Progetto “ Sight for Kids” del Lions International, la campagna di prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro) nelle Scuole dell’Infanzia di Vasto è proseguita anche in questo anno sociale con il Presidente, Ing . Pierantonio Uva .

Lo screening dei bambini di quattro anni, età in cui secondo i canoni dell’Ortottica è fortemente consigliato questo controllo, ha interessato la sede centrale della Nuova Direzione Didattica di Via Stirling e i plessi ad essa collegati (Smerilli, San Lorenzo, A. Polsi e Vasto Marina) .

Voluto e reso possibile dalla collaborazione consolidata del Club con la Dirigente Scolastica della Nuova Direzione Scolastica, Dott. ssa Concetta Delle Donne, l’intervento di screening di questo anno sociale ha sottoposto a controllo oltre sessanta bambini per i quali era stata rilasciata la preventiva autorizzazione da parte dei genitori che accompagnano personalmente i figli alle visite individuali. Preziosa, come sempre, la collaborazione meritoria delle due Specialiste Ortottiste, Dott. sse Germana Battista e Mariangela Sabatini che da alcuni anni forniscono gratuitamente le loro prestazioni professionali per queste campagne di prevenzione sociale.