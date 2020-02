Lezioni all'Università per gli allievi del 'Palizzi'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nelle giornate del 30 e 31 gennaio i ragazzi del triennio indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” dell’Itset “F. Palizzi” di Vasto hanno avuto l’occasione di assistere a lezioni presiedute da docenti dell’Università de L’Aquila.

Nella prima giornata è intervenuto il prof. Massimo Fragiacomo, presidente della facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale, informando i ragazzi sugli edifici sostenibili e sismo-resistenti, in particolare, delle costruzioni in legno sono stati analizzati i vantaggi e gli svantaggi rispetto agli eventi sismici e meteorologici. Inoltre hanno potuto confrontare i vari materiali da costruzione (quali legno, acciaio e calcestruzzo) riguardo il rapporto resistenza-peso.

La seconda giornata è stata presieduta inizialmente dal prof. Bernardino Romano che ha trattato tematiche inerenti l’urbanizzazione del territorio e i conflitti ambientali. Si è potuto riflettere su come in Italia si continua a costruire troppo e costruire male,abusivamente; in particolare si è esposto l’allarme Adriatico relativo al consumo del suolo e cementificazione delle spiagge. Successivamente, con il prof. Francesco Zullo, i ragazzi hanno studiato il territorio abruzzese attraverso i sistema GIS e alcuni dati scaricati dal portale dell’ISTAT. Gli incontri hanno destato curiosità e attenzione da parte degli alunni, poiché è stata anche un’occasione di orientamento universitario.

Gioia Fagnani, IVA CAT