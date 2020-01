Architettura, edilizia e costruzioni al centro del viaggio d'istruzione dei ragazzi del 'Palizzi'

Dal 21 al 23 gennaio, il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio del Palizzi di Vasto, si è recato in visita a Rovereto, Bolzano, Merano e Gardone Riviera. Al viaggio d’istruzione hanno partecipato le classi seconda, terza, quarta e quinta accompagnate dai docenti Di Cicco, Di Naccio e Scarano.

Il primo giorno di sono recati in visita al MART (museo di arte moderna e contemporanea) di Rovereto; qui hanno avuto l’occasione di osservare alcune delle opere e installazioni di arte contemporanea di maggiore importanza, affiancate ad opere di corrente futurista. Di rilevanza architettonica, ma soprattutto sociale era anche la struttura esterna dell’edificio, progettato dal celebre architetto italiano Mario Botta con l’intento di non sconvolgere l’equilibrio creato dalle architetture già esistenti, bensì adattare il più possibile questa nuova idea strutturale al contesto sociale e storico-culturale della cittadina. Per continuare questo percorso sul futurismo, hanno visitato la suggestiva casa di Depero, pittore, scultore, designer, illustratore, scenografo e costumista italiano dell’epoca. Nel secondo giorno i ragazzi sono andati in visita alla fiera KLIMAHOUSE di Bolzano dove hanno potuto documentarsi sul futuro dell’edilizia e osservare i progressi delle costruzioni, in chiave ecologica e sostenibile; al termine dell’esposizione si sono recati nella vicina Merano per passeggiare lungo il fiume Passirio che attraversa la città e ammirare il centro.

Il terzo giorno hanno visitato liberamente il centro storico di Desenzano del Garda e nel pomeriggio si sono recati al Vittoriale degli Italiani situato a Gardone Riviera. Qui hanno visitato la Prioria, ultima dimora dello scrittore abruzzese Gabriele D’Annunzio; inoltre hanno potuto osservare dal vivo la nave Puglia donatagli dalla Marina Militare Italiana. I ragazzi hanno avuto l’occasione di immergersi nella natura ripercorrendo i passi del poeta.