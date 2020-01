Al 'Mattei' s'inaugura l'Aula Steam

Venerdì 24 gennaio , alle ore 11, sarà inaugurata la nuova aula STEAM dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto. Per l’occasione, sarà presente il prof. Livio Sacchi, ar chitetto, professore ordinario di Disegno dell’architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, consigliere del Consiglio Nazionale degli Architetti , nonché responsabile per l’architettura, l’urbanistica, il design e l’arte presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Il prof. Sacchi presenterà il suo ultimo libro “Il futuro delle città” (casa editrice “La nave di Teseo”).

“ Come scuola - spiega il dirigente scolastico del ‘Mattei’, Nino Fuiano - vogliamo inserirci all’interno di un percorso affascinante, interessante e di assoluta attualità. In particolare, vogliamo far riferimento all’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Le città oggi sono anche luoghi per l’apprendimento, luoghi in cui si imparano le relazioni, le tradizioni, il sostrato culturale di un gruppo sociale, i codici interpretativi e le reti relazionali di riferimento. La scuola non è neutra in tale dinamica e, attraverso opportuni percorsi di alfabetizzazione e di costruzione delle competenze, vuole aiutare le persone ad essere costruttori attivi e responsabili della città”.