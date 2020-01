Festival di Sanremo, tra i cuochi selezionati c’è Antonio Argentieri: “Valorizzerò il nostro territorio”

Il 2020 inizia con una novità entusiasmante per Antonio Argentieri, il noto chef vastese originario di Monteodorisio, che spopola ormai in tv da diversi anni. Insieme alla lady chef Alba Marte e con il direttore artistico Danilo Daita, Argentieri curerà le serate di gala rivolte agli ospiti che parteciperanno al Festival di Sanremo, in programma nella cittadina ligure da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020.

“Sono contentissimo di essere stato contattato dalla grande Alba Marte, che sarà capo e coordinatrice della mia brigata per quanto riguarda l’ambito della pasticceria. Per la preparazione dei dessert – spiega Argentieri - avrò campo libero. Anche questo aspetto rappresenta per me una grande soddisfazione, in quanto trovare persone che diano valore al talento non è facile e per questo ci tengo a ringraziarla molto.”

Il cake designer vastese, ambasciatore anche della Children’s Leukaemia and Cancer Research Foundation, si rivela, inoltre, soddisfatto di dover preparare specifici dessert ad ospiti internazionali e nazionali, tra cui Katia Ricciarelli. “Durante le puntate – aggiunge Argentieri - ci saranno veri e propri ‘attacchi di dolcezza’ intorno al palco di Sanremo. Partecipare come chef al Festival di Sanremo è per me la conferma di un continuo evolversi di questa mia avventura nel settore culinario.”

Un mix di gioia, entusiasmo ed energia avvolge Argentieri, che oltre a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questa sua carriera professionale, si aspetta di “continuare a crescere e portare avanti il mio talento, scoperto grazie al mio bimbo nel food. Voglio portare la nostra cucina all’estero e far conoscere il nostro territorio. – evidenzia lo chef - . Sono cresciuto con la gioia e i sapori abruzzesi, con gente gentile e forte, che merita di essere valorizzata anche oltre i nostri confini. L’importante è, come dico sempre ai piccoli chef della mia ‘Cake Kids Therapy’, portare sempre allegria, gioia e gusto quando si intraprendono importanti progetti.”