'Il Sole in classe': gli alunni e le energie rinnovabili

Come semi da cui nasceranno gli alberi del futuro i bambini e le bambine della scuola primaria Ritucci Chinni - Nuova Direzione Didattica di Vasto sono stati scelti da A NTER - Associazione N azionale T utela E nergie R innovabili che ha come impegno quello di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie rinnovabili, prodotte da fonti rinnovabili.

Attraverso il progetto educativo “Il S ole in classe”, m ercoledì 1 8 dic embre i delegati dell’associazione Nicola Vitucci e Alfonso Marchione hanno spiegato a gli alunni delle classi quinte il problema dell’inquinamento ambientale spiegando l’alternativa delle fonti rinnovabili attraverso cartoni animati e giochi.

Un momento di sensibilizzazione e di riflessione sullo stile di vita “green ” per la salvaguardia del pianeta coinvolgendo i bambini che rappresentano il futuro. Utilizzare solo energia pulita si può e con l’impegno di tutti si può invertire la rotta dell’inquinamento e del surriscaldamento.

Salviamo il respiro della Terra questo è il messaggio che ANTER vuole diffondere.