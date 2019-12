| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' uscito nei giorni scorsi il libro "Il grande racconto di Renoir", una raccolta di racconti brevi di 20 autori selezionatissimi, edito dalla casa editrice Edizioni della Sera. All'interno di questa raccolta è presente un racconto della scrittrice Silvia Tufano, napoletana di nascita e abruzzese di adozione, conosciuta già perché allieva di merito della Pixar Animation Studios.

La notizia dell'uscita del libro è stata battuta anche dalla nota agenzia di stampa ansa.it.

Silvia Tufano, appena rientrata da un tour artistico negli Stati Uniti, è un'artista poliedrica che ha ottenuto svariati riconoscimenti in Italia e all'estero e che non smette di far parlare di sé.