Maria Chiara Centorami 'testimonial' di Acqua Molisia

In ottica “brand awareness” la Di Iorio spa, proprietaria del marchio “Molisia”, con sede a Frosolone (Is), ha scelto di associare la propria immagine, per l’anno 2020, all’attrice vastese Maria Chiara Centorami quale testimonial del brand sui social.

Le scorse settimane sono stati effettuati gli scatti fotografici che andranno ad alimentare le pagine Facebook ed Instagram.

Lo storytelling si sviluppa attraverso momenti di vita quotidiana, dalla nascita fino all’età adulta, accompagnati dall’ acqua “Molisia” quale sinonimo di benessere e stile di vita. Maria Chiara sarà nei panni di una mamma che trasmetterà a sua figlia la sana abitudine di utilizzare “Molisia”.

“Abbiamo scelto Maria Chiara Centorami quale testimonial per la campagna social 2020 e siamo felici di questa collaborazione” - così il dott. Fabio Di Iorio, responsabile marketing del gruppo, che poi ha aggiunto: “Il suo volto, leggero e pulito, rappresenta al meglio la nostra acqua”.

Più o meno dello stesso tenore le dichiarazioni dell’attrice che si è così espressa.

“Per me è stato un piacere collaborare con il marchio “Molisia”, un’ importante realtà del nostro territorio. Un’azienda a conduzione famigliare ma che per organizzazione credo non abbia nulla da invidiare ai più noti brand nazionali”.

La campagna pubblicitaria è ideata e gestita dall’agenzia Cquadro di Vasto.

A questo punto non vi resta altro, se volete soddisfare la vostra curiosità, di seguirci sulle pagine Facebook ed Instagram di “Molisia”.