Esplosione e incendio simulati: l'esercitazione a Punta Penna

Nella mattinata di ieri, nel porto di Vasto è stata effettuata un’esercitazione antincendio, organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

La realistica simulazione prevedeva l’esplosione in coperta non generata da un attentato intenzionale ma da cause accidentali a bordo di una Motonave ormeggiata nel Porto di Vasto con conseguente incendio a bordo che ha provocato l’infortunio di due marittimi.

Nell’attivazione dell’emergenza oltre all’intervento immediato dei militari e dei mezzi della Guardia Costiera sono intervenuti in supporto anche il personale dei VV.F. Distaccamento di Vasto, il personale medico della Croce Rossa Italiana, il Chimico del Porto, il personale dei servizi tecnico-nautici presenti in porto (Pilota ormeggiatori e rimorchiatore) nonché gli operatori portuali.

Lo scenario dell’esplosione con il conseguente incendio grave a bordo ha previsto l’evacuazione dei marittimi feriti mediante l’intervento dei mezzi e del personale dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, intervento che ha garantito la massima prontezza ed efficacia nella fase di soccorso dei feriti e spegnimento incendio.

Fondamentale anche l’intervento del Chimico del porto che, data la natura della merce presente a bordo, ha fornito indicazioni necessarie per intervenire in massima sicurezza, evitando il cosiddetto effetto domino dell’emergenze.

L’obiettivo di questa esercitazione quindi è stato quello di testare il coordinamento delle varie Amministrazioni coinvolte, valutare il livello di addestramento del personale impiegato a terra e verificare la bontà delle procedure da mettere in atto anche rispetto alla tipologia di nave ed alla merce trasportata.

L’attività addestrativa si è conclusa con esito positivo e piena soddisfazione dei Comandi/enti interessati in considerazione delle condizioni meteomarine avverse, a dimostrazione che, in caso di reale emergenza, non è possibile prevedere qualsiasi tipologia di avversità climatica. Al termine dell’attività si è tenuto un incontro con tutti gli enti/comandi e operatori coinvolti per verificare l’esito delle azioni poste in essere e l’effettiva conformità a quanto prescritto all’interno dei piani e dei protocolli di emergenza in vigore, valutando le tempistiche e i mezzi di soccorso utilizzati. Le operazioni di coordinamento sono avvenute in tempi ristretti, pertanto nel complesso hanno dato un risultato soddisfacente.