Gli allievi del 'Palizzi' da Papa Francesco

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 4 dicembre scorso le classi terze A AFM, C turistico, B RIM, dell'Itset Palizzi di Vasto, accompagnate dai docenti Marchesani, Di Paolo, Di Naccio e dalla Dsga Centorami, si sono recate in piazza san Pietro per ricevere la benedizione da Papa Francesco.

Pubblichiamo alcune foto della magnifica giornata a Roma.