'Vasto 2020', gli scatti di Michele Calvano nel suo nuovo calendario

Venerdì 29 novembre, alle ore 17,30 presso i locali della Saletta Mattioli, in corso de Parma a Vasto, avverrà la presentazione del calendario di Michele Calvano, dal titolo “Vasto 2020”.

I tredici scatti fotografici inediti a colori di alcuni suggestivi scorci della città ne intendono mettere in risalto le bellezze paesaggistiche, portandole direttamente dentro le case dei vastesi.

“L’idea di portare direttamente dentro le case dei vastesi le mie immagini, ben sapendo che non sono molti quelli che possono godere della visione di Punta Aderci innevata, di un rientro dei pescatori all’alba o di un trabocco illuminato dalla luce della luna. Quindi lo scopo fondamentale di questa pubblicazione è far arrivare tali suggestioni dentro le loro case. Noi vastesi siamo stati premiati dalla natura che ci ha elargito le sue bellezza con generosità. La natura è lì, basta cogliere, fotograficamente parlando, l’attimo perfetto quando si presenta con il suo abito della festa e nei miei scatti cerco sempre di creare un’atmosfera con il mio linguaggio. La foto deve essere la madre dei nostri sentimenti, deve avere sempre una certa poetica, riflettere lo stato d’animo di chi è dietro l’obiettivo, nella speranza di trasmetterlo anche agli altri. Si cerca di cogliere il mistero che circonda la natura, per cui un’alba non sarà mai uguale ad un’altra. La foto deve dare emozioni, quindi bisogna andare oltre la rappresentazione puramente descrittiva del paesaggio, per non rischiare di cadere nel decorativo. Certo non sempre si riesce a dare forma alle proprie aspirazioni ma credo che l’importante sia provarci comunque.” - Michele Calvano