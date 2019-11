'Ecomondo', gli studenti del 'Palizzi' con il ministro Costa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Gli studenti delle classi quarte del settore economico e la classe quarta A CAT dell’Istituto 'Palizzi' di Vasto hanno visitato a Rimini il 5 novembre Ecomondo, The Green Technology Expo.

La fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare è giunta alla 23^ edizione.

Gli studenti accompagnati dai docenti Gianna Bucco, Lucilla Di Pillo, Samanta Menna, Anna Olivastri, Massimo Ricciardi e Giovanna Treviso, hanno partecipato con interesse a diversi Laboratori educativi e sono stati coinvolti in attività interattive. Tra questi, il Laboratorio presso lo stand del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con la Capitaneria di Porto, alla presenza del Ministro Sergio Costa che dopo aver dialogato con docenti e studenti sulle buone pratiche adottate nelle scuole, ha consegnato una borraccia a tutti i presenti.

La visita si colloca in un percorso formativo già iniziato al 'Palizzi' che intende sensibilizzare gli studenti a un nuovo modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. E’ anche la nuova proposta della Commissione Europea e dell’Italia, il “Green New Deal”, per affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica e la bassa crescita economica.