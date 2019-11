Casalbordino, studenti premiati: "Onore al merito scolastico"

Un evento all’insegna del merito, dei giovani, di chi si è distinto nello studio, di chi guarda al futuro con tenacia e speranza.

Si è svolta nella sala del Consiglio del Municipio la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli della Scuola media inferiore e superiore di Casalbordino. A ricevere e premiare i ragazzi con una pergamena sono stati il sindaco Filippo Marinucci, il vice sindaco Luigi Di Cocco, il dirigente scolastico Camillo D’Intino, l'assessore all’Istruzione e ai Servizi culturali Carla Zinni e l'assessore al Commercio Paola Basile.

Una cerimonia che, come ha sottolineato il sindaco Marinucci, ha voluto rappresentare uno stimolo per i ragazzi a proseguire nel proprio impegno di studio ed un sostegno al fine di renderli consapevoli della grande rilevanza che i loro proficui percorsi scolastici rivestono per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità, ringraziando i ragazzi per il loro impegno scolastico e le loro famiglie.

Il dirigente D’Intino si è soffermato sul forte ritardo delle eccellenze scolastiche, che sicuramente sono addebitate alla mancanza di adeguati progetti in ambito didattico. Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.

Gli alunni premiati della scuola media: Costanza Ruzzi, Lorenza Cinalli, Giulia Priori, Mia Potente, Agnese Celso, Alessia D'Ugo, Chiara Princiotto, Michela Massa e Francesco Travaglini. Gli alunni premiati della maturità: Joseph Del Re, Karen Alonzo, Francesco Iezzi, Clara Mariagilda Ruzzi e Carla Maria Santini.

In via eccezionale, quest’anno, è stato premiato anche un giovanissimo studente di Casalbordino che si è distinto a livello nazionale in ambito sportivo, Davide Di Tullio, classificatosi al 3° posto al campionato di freccette di Crotone under 14 e primo classificato con la sua squadra.

L'assessore Carla Zinni, promotrice di questo evento dichiara: "Questa è una iniziativa che ho voluto fortemente ed a cui sono particolarmente affezionata perché rappresenta il simbolo di un percorso nel corso del quale i nostri ragazzi hanno dato il meglio di se stessi. Hanno fatto delle rinunce per riservare quel tempo, magari strappato al divertimento, allo studio. Per questo sono un esempio per tutti che deve essere seguito dimostrando amore per la conoscenza e il sapere. Più le persone sono preparate e selezionate per le loro capacità e i loro meriti e più cresce la nostra città. Un ringraziamento va anche alle famiglie che accompagnano i nostri giovani nel cammino formativo quanto mai impegnativo in questo periodo della storia della nostra Nazione".