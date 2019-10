Opere pubbliche, degrado urbano e turismo in evidenza su 'Città in Movimento'

“Opere pubbliche vo cercando”: è questo il titolo di apertura del numero di ottobre di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito in città. Una riflessione su un settore che a Vasto è completamente fermo e che invece dovrebbe rappresentare uno dei grandi temi da affrontare, anche in relazione alla necessità di allungare la stagione turistica. La realizzazione di opere che possano ospitare fiere ed eventi, infatti, può essere una delle strade per proseguire la destinazione di questo territorio.

Anche il degrado urbano in prima pagina, con i riflettori accesi sulla balconata di Via Adriatica a Vasto, una delle zone più incantevoli della città lasciate al proprio destino.

L’editoriale, invece, a firma del Direttore della testata, Marco di Michele Marisi, si intitola “Archiviamoli”, riferendosi agli attuali amministratori. “La compagine che oggi amministra la città - si legge nell’incipit - si è dimostrata tanto incompetente quanto supponente, tanto da aver stancato già nel 2017, dopo un anno appena dall’insediamento, gran parte della città. Che soffre, come fosse ostaggio di una classe politica che, mascheratasi dietro il ‘sono ragazzi’, ha dimostrato non solo assenza di capacità, ma anche quella arroganza tipica dei ‘ciucci e presuntuosi’. Francesco Menna è uno di loro: non è vittima di altri, come vuol far credere. È il capo degli incapaci, è il leader degli arroganti, mascherato da ‘bravo ragazzo’ che non significa nulla”.

In seconda pagina, invece, un articolo sul turismo con idee e proposte: un vero e proprio studio sulla promozione del territorio, ed un pezzo dal titolo “Dante, i Preraffaelliti e…Vasto”, a firma di Guido Santulli, in occasione dei 150 anni del quadro “Il Saluto di Beatrice” di Dante Gabriel Rossetti. Infine, le due rubriche con notizie flash dalla Regione e dal Consiglio comunale di Vasto.

Nell'allegato, in formato pdf, l'ultimo numero di Città in Movimento