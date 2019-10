“Nel freddo artico”, Domenico Ronzitti (Slo-d) torna con un nuovo brano

E' in rotazione su YouTube “Nel freddo artico”, nuovo brano del giovane rapper vastese Domenico Ronzitti, in arte Slo-d.

E' lui stesso ad averlo scritto: “Se pensassi solo un attimo, mi hai lasciato su quell'attico, nel freddo artico...”, canta Domenico rivolto ad una ragazza, per una storia finita non senza rimpianti.

Il video che accompagna il brano, con il mix di IssamTDA, è stato realizzato da Pierluigi Patella che ne ha curato regia e montaggio. Altre collaborazioni quelle di Ludovica Meo per il backstage, di Gaia Colonna per il make up e di Serena D’Adamo che è la ragazza protagonista del video assieme ad un Domenico che appare anche in versione “sotto zero”, nel 'freezer' di ricordi ed emozioni passate.