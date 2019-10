Lo scatto di Salento Photography sullo spettacolo pirotecnico in onore di San Michele

“Mi piace trasmettere le mie sensazioni e mostrare a tutti con tanta voglia quel qualcosa di magnifico che ho davanti agli occhi.” Con queste parole Antonio D’Aulerio, conosciuto nel Vastese con il nome di Salento Photography, commenta il suo scatto, relativo allo spettacolo pirotecnico, che ha chiuso i festeggiamenti in onore di S. Michele.

“Quando esco a scattare una foto, studio prima il luogo e le eventuali problematiche – spiega D’Aulerio – fortunatamente con le buone condizioni meteo sono riuscito ad immortalare il momento, nonostante i fuochi pirotecnici creassero molto fumo. Volevo fotografare il ‘gioco’ di luci che si era creato tra le onde insieme ai fuochi pirotecnici. La foto ha fatto già il giro del web e ha riscontrato molte condivisioni. – aggiunge D’Aulerio - Sono già previste le stampe per gli appassionati della fotografia.

“Lo scorso lunedì, insieme a me, c’erano altre due persone ad immortalare lo spettacolo pirotecnico. Incuriositi dalla tecnica che stavo utilizzando con loro è nata subito un’amicizia. – prosegue Salento Photography - La fotografia significa per me significa questo. Vuol dire fare amicizia, trasmettere a tutti un qualcosa di diverso, apprezzare i lavori degli altri, senza mai esserne gelosi. La fotografia unisce e non separa.”

“Questo scatto è stato realizzato con la tecnica della multiesposizione, sono circa 9 scatti tra paesaggio e fuochi. Questo metodo viene utilizzato per avere più gamma dinamica nella foto raccogliendo tutti i dettagli. – spiega il fotografo - Ringrazio anche chi mi ha trasmesso tutto ciò, Matteo Bertetto, un ragazzo di La Spezia, appassionato di fotografia, che apprezzo molto per la sua professionalità e umiltà. Invito tutti gli appassionati di fotografia paesaggistica ad iscriversi nel suo gruppo facebook ‘Fotografia Moderna’”.

Quanto ai prossimi progetti, D’Aulerio afferma: “Ho già in programma la mia seconda mostra fotografica, prossimamente darò maggiori dettagli. Grazie per i messaggi ricevuti e a chi ha voluto condividere questa foto. Sono contento che sia piaciuta.”