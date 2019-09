A Vasto il 'Kaaral International Meeting'

Una performance esplosiva ha emozionato i partecipanti provenienti da oltre 20 paesi nel mondo, riuniti in occasione del Kaaral International Meeting per lo show più innovativo di sempre.

L'appuntamento, tra Vasto e San Salvo, ha visto riuniti hairstylist e businessman. Giornate di formazione, meeting, training e uno show spettacolare in cui l’azienda ha presentato le nuove immagini di brand 2020 hanno caratterizzato l'appuntamento.

Guest Star della kermesse il prestigioso team della Vidal Sassoon Academy, leader del settore. Evento come occasione perfetta per inaugurare la nuova Accademia a marchio Kaaral, l’Officina Creativa, e per lanciare la collezione che celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, To the Moon and Back. Per celebrare l'ampliamento degli stabilimenti, Kaaral ha deciso di spalancare ai suoi clienti le porte dell'azienda e vivere l'evento in un'ottica che ha valorizzato il territorio e le sue radini. Per i partecipanti, tra cui stilisti di fama mondiale, non è mancata l'occasione di visitare Vasto, scoprirne le bellezze e gustare i piatti tipici della tradizione.