La musica del Supporter Beach al Natèe per la notte bianca di San Michele

Tutto pronto a Vasto per i festeggiamenti in onore di San Michele. Si inizierà giovedì 26 con 'Piazze della musica', una rassegna di band locali , per poi seguire il giorno successivo con lo spettacolo degli attori di Gomorra, che andranno in scena con una commedia nel cortile di Palazzo d'Avalos. Sabato 28 un concerto per i più giovani con Jefeo, il cantautore trapper noto al pubblico grazie alla partecipazione ad 'Amici', il talent show condotto da Maria De Filippi.

Prevista poi la Notte bianca di San Michele, in cui attività commerciali e di ristorazione resteranno aperte oltre il consueto orario, con tanto intrattenimento musicale. Tra le novità, quest’anno, il “Supporter Street”, l’evento organizzato dal Natèe, il noto locale vastese, in collaborazione con il Supporter beach, che vedrà alternarsi dj, special guest e vocalist dello stabilimento balneare di Fossacesia.

“L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Natee e il Supporter Beach, il locale che ha registrato il numero più alto di presenze quest’estate in Abruzzo. - spiega il dj di Vasto, Luigi Fioravante - Dopo aver suonato nel locale di Fossacesia, con lo staff è nata una bella amicizia, specialmente con il direttore artistico Gianmarco Di Giuseppe e il proprietario Donato Di Campli, che parteciperà all’evento. Per la festa di San Michele abbiamo deciso in comune accordo di unirci e creare questa serata, durante la quale ci sarà anche la possibilità di cenare prima dell’evento, prenotare i tavoli disco e ballare. La cena - prosegue Fioravante - partirà alle 20.30, per poi seguire con la musica disco fino alle 4 del mattino. Ringrazio in maniera particolare il sindaco Francesco Menna, che ha accolto fin da subito con entusiasmo la nostra iniziativa.” Domenica 29 settembre, ci sarà il concerto di Ron alle 22 in piazza Rossetti, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico.