Vasto-Perth, proseguono gli scambi con gli studenti protagonisti

Dopo una lunga e intensa fase di preparazione, 20 studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, accompagnati dalle professoresse Carla Orsatti e Orsolina Colonna, sono partiti per Perth, capitale del West Australia, per partecipare ad uno scambio scolastico di 3 settimane.

Questo viaggio è il momento conclusivo di un impegnativo programma di scambi che ha visto il Mattioli ospitare ben due scolaresche di Perth nel corso dell’anno scolastico. Durante la loro permanenza in Australia i partecipanti saranno ospiti del prestigioso istituto scolastico John XXIII College, una realtà educativa di alto profilo che da 15 anni collabora con il Mattioli per offrire agli studenti di entrambe le scuole indimenticabili esperienze formative.

Studenti e docenti avranno modo di immergersi nella cultura australiana, condividere attività didattiche con la scuola ospitante e scoprire la bellezza suggestiva dei parchi nazionali di Kalbarri e Shark Bay. Non mancheranno momenti di contatto con la comunità vastese di Perth, che ha invitato la delegazione del Mattioli ad una serata conviviale al Vasto Club di Balcatta.

Questo è il nono scambio in Australia organizzato dal Mattioli, una esperienza resa possibile dalla dedizione dei docenti coinvolti e dal prezioso supporto dei dirigenti scolastici che hanno creduto in questo progetto.