'L'articolo il', Alessandro Palazzo e Giannicola Ventrella firmano un nuovo brano

E' uscito il video sul canale Youtube di Alessandro Palazzo della nuova canzone scritta e diretta con Giannicola Ventrella, dal titolo "L'articolo il'. Si tratta di una canzone pop estiva, scritta da due amici vastesi ritrovatisi a Vasto dopo tanti anni, con un'unica passione: la musica.

Alessandro Palazzo condivide sulla sua pagina Facebook così: "Ci siamo ritrovati dopo tanti anni con unica passione, la musica. È bastato poco per ritornare bambini, e far esplodere l'idea di scrivere una canzone insieme. Solo guardandoci per un attimo abbiamo trovato il titolo della canzone: "L'articolo il". Io e Giannicola Ventrella ringraziamo per gli arrangiamenti Simone Severi e per le riprese e il montaggio Claudia Belforte. Inoltre ringraziamo per le comparse nel video il mio grande amico Domenico Nanni e la bellissima Silvia Nanni ed infine il coloratissimo ombrellone.

A questo punto a voi non resta che condividere il video con tutti i vostri amici, mettere mi piace ed iscriversi al canale... buona visione!"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7pVyjbKqoII" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>