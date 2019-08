'Moi et Maria', il nuovo singolo di Marco Santilli targato SugarMusic

Altra soddisfazione e crescita professionale per il nostro cantautore abruzzese Marco Santilli, perché il suo nuovo singolo 'Moi et Maria' porta la firma di una delle più importanti etichette discografiche nazionali: la SugarMusic di Caterina Caselli che detiene le edizioni del nuovo pezzo uscito oggi in tutte le piattaforme digitali.

"E' una canzone fresca - dice Santilli - che racconta la società moderna con le sue sfaccettature e 'controindicazioni' e la via del poeta non è mai in discesa - recita alcune frasi della canzone - è un grande onore per me avere nelle edizioni del pezzo una immensa casa discografica come la Sugar che ha dato luce a molti grandi artisti italiani", continua Santilli con emozione.

Il nuovo singolo è ascoltabile da oggi in tutte le piattaforme digitali mondiali: in basso alcuni riferimenti.

In bocca al lupo a Marco!



