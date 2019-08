Gonfiabili e strutture per aree gioco: Festopolis rinnova il sito internet

Dogliola, Agosto 2019 - Festopolis, considerata la più grande azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di giochi gonfiabili, playground per ludoteche e aree gioco, rinnova completamente la sua presenza on line con un nuovissimo sito internet.

“Il nuovo sito aziendale riflette quella che da oltre 15 anni è la nostra vocazione: proporre le migliori strutture e soluzioni per arredare aree gioco interne ed esterne.” - afferma Giovanni Antenucci titolare dell’azienda.

“Cresce sempre di più il numero di ludoteche, parchi pubblici, centri gioco, ristoranti e stabilimenti balneari che ci onorano della loro fiducia e ci considerano il partner indispensabile per il successo della loro attività." - continua Antenucci - "Con un pizzico di orgoglio possiamo affermare che molte realtà imprenditoriali, grazie anche alle nostre soluzioni, sono diventate dei veri punti di riferimento nel settore dell’intrattenimento.”

Un team interno in grado di progettare e adattare le migliori soluzioni alle esigenze dei clienti, un catalogo che spazia dai giochi gonfiabili professionali alle grandi e coloratissime strutture per esterno ricche di scivoli e altalene: questi sono i punti di forza che hanno resto Festopolis una vera eccellenza italiana.

“Ci consideriamo come dei sarti, degli artigiani, in grado di cucire su misura la miglior soluzione per il nostro cliente. È una caratteristica che ci rende orgogliosi promotori del Made In Italy in giro per il mondo.” - conclude Giovanni Antenucci.

Il nuovo sito web Festopolis, in linea con i più recenti standard tecnologici, è il trampolino di lancio per un grande progetto digitale che mira a intercettare, con aggiornamenti che saranno rilasciati nel corso del tempo, l'interesse crescente dei clienti internazionali.

Festopolis s.r.l.

Sede Centrale: zona Ind. Dogliola snc

66050 Dogliola (CH)

Tel. 0873-454430

info@festopolis.com

https://www.festopolis.com​