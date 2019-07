Esce il nuovo singolo di Simona Sorbara (LaSimo)

Esce in questi giorni il nuovo singolo della speaker di Radio Italia Uno Piemonte, LaSimo (Simona Corbara), la cantantessa come ama farsi chiamare.

Simona Sorbara, cantante di musica leggera, nasce il 12-05-1973 a Torino. Figlia del celebre tenore del Teatro Regio di Torino Armando Sorbara, è vissuta nel mondo della musica sin dalla nascita. Dal padre ha appreso gli insegnamenti di canto e musica, ma soprattutto lezioni di vita quotidiana legate alla sfera dello spettacolo, frequentando i palcoscenici dei teatri sin da piccola.

Turnista negli studi di registrazione anche come corista, ha realizzato e cantato insieme a Paolo Conti i Jingles per Miss Italia 2003, effettuato jingles per spot pubblicitari di note marche italiane: Ferrero, Aiazzone, Bauli, Via Lattea, ecc, jingles radiofonici per le Olimpiadi di Torino 2006, jingles per Radio Dj. Simona è stata corista di Roby Facchinetti dei Pooh in “Ma che vita la mia Tour 2014” e di Mogol per il suo spettacolo “Il nostro caro Angelo”, dedicato a Lucio Battisti. Due i brani pubblicati per l’estate 2019: ”Rifiutata” e “Vivere senza di te”, scritto da Valerio Liboni con il vastese Leano Di Giacomo (leanodigiacomo.altervista.com), singolo prodotto da Biagio Puma per Capogiro Music Publishing e arrangiato da Silvano Borgatta.

I brani sono disponibili su tutti i Digital Stores: iTunes, Spotify, Amazon, ecc., distribuiti da Believe Services Italia.