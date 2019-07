Casalbordino in festa per i 100 anni di Caterina D'Alessandro

La comunità casalese festeggia i 100 anni della signora Caterina D’Alessandro.

Il sindaco Filippo Marinucci, insieme al vice sindaco Luigi Di Cocco, agli assessori Carla Zinni e Paola Basile e alla consigliera Valeria Bucciarelli, si sono recati presso l’abitazione di Caterina per portare i saluti e gli auguri della comunità.

Alzi la mano chi non sogna una lunga vita in piena salute. È vero che l’aspettativa media di vita si è alzata (e l’Italia, secondo dati della World Population Review, è al terzo posto nella classifica mondiale dei Paesi con migliori speranze, ndr), ma troppo spesso non sappiamo rinunciare a piccoli vizi e stili di vita davvero poco salutari complici lo stress, la vita frenetica e il desiderio di togliersi qualche sfizio. Sempre più ricerche confermano che il nostro stile alimentare incide sulla salute, sulla longevità e anche sulla qualità della nostra vita.

Il sindaco da medico consiglia: "Non c’è dubbio che quello che mangiamo influenza il funzionamento delle nostre cellule e, da lì, dell’organismo intero. Dal cibo dipende anche il livello di energia necessaria per affrontare le giornate sempre più intense e stressanti. Vivere fino a 100 anni bene, in forma e salute è possibile ma occorre una strategia ben precisa".