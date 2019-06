'Calofficina', spazio handmade di artigianato artistico

Sabato 29 giugno inaugurerà, a Vasto in Corso Garibaldi, “Calofficina” il primo spazio Handmade di artigianato artistico.

La proposta artigianale e artistica di Calofficina (dal greco καλός significa Bello e Officina per richiamare l’arte dei vecchi mestieri), ideata da Carolina Longobardi, mette insieme l’esperienza pluriennale nel settore, l’estro,la creatività di numerosi artisti e artigiani italiani, attraverso la realizzazione di uno spazio espositivo unico ed esclusivamente handmade.

All’interno dello store Calofficina si possono trovare diverse lavorazioni interamente realizzate a mano come sculture ed oggettistica di nuovo design in ceramica, borse in pelle, cornici, dipinti, lavorazioni in stoffa, gioielli e tanto altro.

Calofficina, un luogo che non vuole essere meramente uno show room di oggetti in vendita, ma una galleria d’arte e uno spazio dove persone accomunate dalla passione per il bello, si possano ritrovare per condividere idee, progetti, passioni…e tanto altro.

Appuntamento da non perdere, sabato 29 giugno alle ore 19 in Corso Garibaldi.