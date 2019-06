Festa di fine anno alla 'Tana dei Cuccioli'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 21 giugno si è svolta presso l’Asilo Nido comunale "Tana dei cuccioli”, gestito dalla cooperativa Pianeti Diversi del Consorzio Matrix, la consueta manifestazione annuale che celebra la fine dell’anno educativo.

La festa “Diplonido” di quest’anno ha visto protagonisti i piccoli che si sono esibiti con canti e filastrocche rievocando le tappe di questo cammino che li ha portati a raggiungere un livello di autonomia tale da “spiccare il volo” verso un nuovo inizio, la scuola dell’infanzia .

Come tradizione anche quest’anno, i piccoli hanno ricevuto l’ambito diploma e il cappellino consegnati dalla coordinatrice Sonia Puleo unitamente alle maestre.

E’ intervenuta per un breve saluto, anche l’assessore Anna Bosco, che si è complimentata, con tutto lo staff per il lavoro svolto.

E’ stata una mattinata emozionante anche per genitori e parenti che hanno assistito all’evento e ringraziato tutto il personale del nido per la dedizione e l’amore con cui hanno guidato e accompagnato i loro bambini in questo indimenticabile “viaggio”.

Come tutti gli anni la festa conclusiva dell’anno scolastico trascorso non è solo la celebrazione della fine dell’anno, ma è un arrivederci al prossimo con la carica e l’entusiasmo che solo i bambini e i loro genitori possono donarci con sorrisi e sguardi sinceri.