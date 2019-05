Nuovi riconoscimenti per i giovani e talentuosi violinisti vastesi Chiara e Andrea Di Pietro

Continua il percorso di crescita per i fratelli violinisti Chiara ed Andrea Di Pietro di 13 e 10 anni, allievi del Maestro Andrea Di Mele dell’Istituto Comprensivo “Rossetti” di Vasto.

Nei giorni scorsi hanno riportato successi in diverse competizioni musicali, replicando i brillanti risultati degli anni precedenti.

Chiara ed Andrea, che portano avanti anche lo studio del pianoforte e del canto, hanno conseguito come solisti di violino entrambi il primo premio assoluto con voto 100/100 al 2° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards” lo scorso 15 maggio; il giorno seguente, 16 maggio, Chiara ha ottenuto il primo premio assoluto 100/100 al VII Premio Nazionale “Camillo De Nardis” di Orsogna riservato solo alle scuole medie; Chiara e Andrea hanno poi partecipato il 19 maggio alla diciottesima edizione del prestigioso Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso” di Caramanico aggiudicandosi il primo premio entrambi con il voto 98/100 nelle rispettive categorie, ed infine hanno partecipato all’ottava edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Penne classificandosi primi con i voti 99/100 per Chiara e 98/100 per Andrea.

Nella primavera del 2018 si erano aggiudicati entrambi il primo premio assoluto nei concorsi internazionali di Caramanico e di Penne, primo premio assoluto per Chiara e primo premio con 98/100 per Andrea al 1° Concorso Nazionale “Anxanum Music Awards”, entrambi il primo premio con 96/100 e 95/100 al VI Concorso Musicale Nazionale “Giovani Interpreti” dell’Accademia Musicale Pescarese; inoltre Chiara aveva ottenuto il primo premio con 96/100 alla XI edizione del Concorso Nazionale Musicale “Marco Dall’Aquila” ed il primo premio con 97/100 al VI Premio Nazionale “Camillo De Nardis”.

I giovani musicisti sono stati accompagnati al pianoforte dalla Maestra Irina Gladilina, insegnante presso l’Istituto comprensivo Rossetti di Vasto.