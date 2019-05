'I giovani e il calcio', studenti vastesi da Papa Francesco

Si è tenuta a Roma venerdì 24 maggio, nell’aula Paolo VI, la premiazione del Concorso “I giovani e il calcio” organizzato da Gazzetta dello Sport, Miur, Figc e Lega Serie A.

Per le scuole di Vasto ha partecipato il Polo Liceale 'Pantini-Pudente' della dirigente prof.ssa Anna Orsatti con una rappresentanza di 45 alunni di tutti gli indirizzi liceali, accompagnati dai docenti di scienze motorie e sportive.

Il prof. Giorgio De Marco ha curato l’adesione al concorso con i lavori multimediali realizzati da cinque classi che hanno ottenuto l’apprezzamenti di giuria e colleghi delle altre scuole (Primarie, Medie e Superiori) di Abruzzo e Lazio.

Nella Sala Nervi in Vaticano, colma di 6.500 alunni, si è svolto il ricco programma che ha trattato 3 argomenti: Il calcio come divertimento con Roberto Mancini, Franco Baresi, Gaetano Miccichè e Giovanni Malagò presidente del Coni; Il calcio come educazione con Carolina Morace, Arrigo Sacchi, Clarence Seedorf, Gianluca Pessotto e il ministro Marco Bussetti; Il calcio come inclusione con Samuel Eto’o, Francesco Messori, Gabriele Gravina, Claudio Ranieri e Javier Zanetti. Altre personalità del calcio sono state presenti e disponibili a selfie ed autografi.

La manifestazione non poteva concludersi senza il discorso e la benedizione del Pontefice Sua Santità Papa Francesco che ha esaltato i valori umani e sportivi del Calcio ricordando, però, che va inteso sempre come un “gioco” e, soprattutto, come gioco di squadra. Nell’occasione la Gazzetta dello Sport ha distribuito una edizione straordinaria del suo quotidiano tutta dedicata all’evento.

Una giornata indimenticabile per i nostri ragazzi che hanno potuto viverla da protagonisti.