'Ciceroni in Europa', protagonisti gli allievi del 'Pàntini-Pudente'

Nell’ambito del progetto “ERASMUS+ : CICERONES EN EUROPA”, gli studenti del secondo gruppo del “Pàntini-Pudente” di Vasto, accompagnati dalle professoresse Marisa Di Matteo e Concetta Croce, sono stati ospitati dal 5 all’11 maggio a Rumburk, cittadina a nord della Repubblica Ceca.

Il filo conduttore delle attività svolte durante la settimana è stato quello della sensibilizzazione, del confronto e della condivisione in merito al tema della diversità, con particolare riguardo alla disabilità.

Ci sono stati momenti sia ludici, come “icebreaker games” e “disability games”, sia didattici, come la visita a una “glass factory” in loco, sia paesaggistici, indirizzati alla conoscenza delle peculiarità del territorio ceco, focalizzando l’attenzione sull’escursione nel “National Park Bohemian Switzerland”.

L’organizzazione delle giornate prevedeva, inoltre, del tempo libero, in cui è stato possibile socializzare e addentrarsi nella forma mentis di culture diverse da quella italiana, anche senza la mediazione dell’istituzione scolastica.

Particolarmente importante e significativo è stata la riproposizione, all’interno dell’ambiente scolastico, delle caratteristiche storico-sociali e culinarie di nove Stati attualmente membri dell’UE. Idea questa che ha suscitato grande interesse nei ragazzi tanto da volerla riproporre nella loro scuola.

In conclusione, quindi, si è rivelata, per i ragazzi e per gli adulti accompagnatori, un’esperienza di scoperta e di scambio, che ha portato all’ampliamento degli orizzonti e a una maggiore consapevolezza della propria identità, intesa non solo come espressione delle radici di ognuno, ma anche come realizzazione dell’appartenenza a una realtà più grande e più aperta, dove c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare.