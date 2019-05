Curarsi con le parole indossando una originale T-shirt

“ Curarsi con le parole”: è il progetto concepito dagli studenti dalla classe IV A Chimica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto che, guidati dalla prof.ssa Laura Oliva , si sono impegnati per ridare vivacità alla nostra lingua in un modo davvero originale.

Infatti, dopo essersi già occupati due anni fa del problema connesso all’atrofia della lingua, i ragazzi hanno voluto riscoprire il valore e il vigore delle parole attraverso la produzione di artistiche e significative magliette , disegnate e progettate dagli studenti in ogni loro parte.

“ Ricollocare le parole nel loro significato originario - spiega la prof.ssa Oliva - è stato un modo per comprenderne gli effetti positivi: le parole si sono rivelate non solo ‘creative’, ma anche ‘curative’ . Dare loro nuovo vigore e consistenza ci ha fatto rinascere a nuova vita per consegnarci inaspettate prospettive”.

Grazie alle T-shirt prodotte, realizzate in cinque diverse tipologie e corredate da foglietti illustrativi degni di un vero farmaco, le parole diventano così ‘medicine reali’ da indossare nella nostra quotidianità svuotata di senso.

Queste le cinque tipologie di magliette/medicinali disponibili:

Ocula - Cos’è (il) successo?

Il collirio Ocula contiene il principio attivo autostimanina, che appartiene al gruppo dei soddisfazionoidi. Il collirio si usa in caso di titubanza e disturbi legati alla propria realizzazione (mancanza di obiettivi o stimoli, disorganizzazione… ).

NO followers - Connessioni (ir)reali

NOfollowers è un medicinale indicato per il trattamento del disturbo ipercompulsivo di social obsession, con o senza attacchi di narcisismo.

Connettivin - Avere un punto in comune

Questo farmaco è indicato per chi ha delle cicatrici nella mente, per chi ha perso di vista l’importanza del tempo e delle sensazioni che esso porta con sé. L’umanità ricerca la felicità in lungo e in largo senza guardarsi attorno e senza ‘connettere’ il cervello al cuore. La ‘mancanza di connessione’ ci sta facendo cadere in una rete che, alla fine, ci risucchierà e ci farà chiudere gli occhi per sempre.

Convivincin - Free condividi ovunque

Il medicinale è destinato a soggetti che hanno bisogno di confrontarsi con il mondo esterno, che non riescono a comunicare e, per di più, non riescono neppure a rivolgersi ad un medico.

Contact Express - Conta il contatto

È un farmaco da utilizzare contro la tristezza, la solitudine e lo stress.

Dove trovare le fantastiche e colorate magliette curative dei ‘chimici’ del “Mattei”? È presto detto:

presso il banchetto allestito nell’atrio della scuola vastese, in via San Rocco 1; in occasione del torneo di calcio interscolastico che sarà disputato il 30 maggio, a partire dalle ore 8.15, allo Stadio Aragona; presso il banchetto allestito venerdì 24 maggio, dalle ore 16 alle 20, dinanzi alla Farmacia dei Conti Ricci, in via Conti Ricci 84.